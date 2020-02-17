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15:39

Столичная мэрия согласовала проведение марша памяти Немцова

фото ЗакС политика Столичная мэрия согласовала проведение марша памяти Немцова

Мэрия Москвы согласовала оппозиционным силам проведение традиционного мемориального "марша Немцова" по центру столицы. Произошло это, несмотря на то, что организаторы сразу предупредили об остро-политическом характере мероприятия и затрагивании актуальной российской повестки.

"Важно понимать: никакого подарка здесь нет. И в Кремле, и в мэрии не сомневаются: мы вышли бы на марш, независимо от решения властей. Летние протесты показали, что в Москве достаточно людей, которых не запугать ни дубинками, ни автозаками. Поэтому сегодня, друзья мои, они решили с вами не связываться", - прокомментировал решение чиновников бывший соратник Бориса Немцова, политик Илья Яшин.

На марше Яшин и его единомышленники намерены выразить протест против поправок в Конституцию, которые планирует осуществить Кремль.

Бориса Немцова убили в феврале 2015 года. Заказчики преступления не названы до сих пор.

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