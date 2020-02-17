Песков возразил судье КС в споре о взаимосвязи современной России и СССР

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил свое несогласие с оценкой судьи Конституционного суда Константина Арановского того, как соотносятся советское государство и нынешнее российское. Если Арановский утверждал в юридическом документе, что РФ не может на себя брать ответственность за репрессии и "тоталитарное зло" предшествовавшего ему политического режима, то Песков эту позицию не поддерживает.

"Это мнение судьи Конституционного суда, существует практика публикации такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментария, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза", - цитирует госслужащего ТАСС.

Напомним, что оценки судьи КС касались дела, относящегося к семьям репресированных в 1930-е годы и высланных бывших советских граждан. Требуя возвращения этим семьям права на получение жилья на исторической родине, Арановский отметил, что нынешнее государство к столь жестоким практикам времен СССР отношения иметь не может и не должно. В его видении мира, большевики в принципе захватили власть в 1917 году незаконно.