Полковнику Квачкову запретили в течение 3 лет посещать митинги

Дорогомиловский суд Москвы одобрил иск столичного МВД, поданный к бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, и запретил экс-силовику на протяжении трех лет посещать любые массовые мероприятия, делится "МБХ медиа". Кроме того, над ним установили административный надзор.

Также Квачков обязан будет два раза месяц отмечаться в дорогомиловском отделе полиции.

Напомним, в2005 году Квачкова обвинили в покушении на жизнь политика Анатолия Чубайса, однако суды разных инстанций неоднократно выносили оправдательные вердикты, и лишь в 2013 году его приговорили к 13 годам колонии по обвинению в организации вооруженного восстания. Позднее Верховный суд сократил срок заключения до 8 лет. Политический пыл полковника даже в колонии не убавился: в августе 2017 года его приговорили по "экстремистской" статье (282 УК РФ).

7 февраля 2019 года Квачкова выпустили из мест лишения свободы в связи с частичной декриминализацией 282 статьи УК.