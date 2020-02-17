Миронов озаботился подробностями дела "Сети" и написал в Генпрокуратуру

Лидер думских справедливороссов Сергей Миронов выразил тревогу в связи с приговорами фигурантам дела "Сети" (сообщество запрещено в РФ и признано террористическим). Депутата смущают сведения о примененных к осужденным молодым людям пытках. При этом смущает его не только возможность пыток, но и возможность того, что это выдумка.

"Информация о применении физической силы при получении от обвиняемых «нужных доказательств», распространяемая в средствах массовой информации и социальных сетях воспринимается уже как свершившийся и неоспоримый факт. Такую информацию навязывают обществу и сегодня", - цитирует Миронова персональная пресс-служба.

В поисках истины главный справедливоросс обратился в Генеральную прокуратуру - для того, чтобы она развеяла сомнения вокруг резонансного дела.

Семеро фигурантов дела за приписываемую им попытку свержения власти получили от 6 до 18 лет заключения в колонии строгого режима. Это породило волну гражданских уличных протестов и побудило целые сообщества людей писать и подписывать открытые обращения.