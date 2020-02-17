В Выборге протестовали против строительства порта в Приморске

Строительство угольного порта в Приморске, городе, "глядящем" на Финский залив, породило очередную серию протсетных пикетов. На сей раз они прошли в Выборге.

Участники пикетов требовали пикетов, намекали на коррупцию и на своих плакатах сожалели о вырубленных деревьях ради прибыльной, по их разумению, стройки.

В январе против одного из наиболее активных противников строительство угольного порта, Анатолия Якименко, захотели завести дело о массовых беспорядках.

Протестующие активисты представляют собой обозначенную в социальных сетях гражданскую коалицию "Стоп порт".

Фотографии: Красимир Врански

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