В Выборге протестовали против строительства порта в Приморске

Строительство угольного порта в Приморске, городе, "глядящем" на Финский залив, породило очередную серию протсетных пикетов. На сей раз они прошли в Выборге.
Участники пикетов требовали пикетов, намекали на коррупцию и на своих плакатах сожалели о вырубленных деревьях ради прибыльной, по их разумению, стройки.
В январе против одного из наиболее активных противников строительство угольного порта, Анатолия Якименко, захотели завести дело о массовых беспорядках.
Протестующие активисты представляют собой обозначенную в социальных сетях гражданскую коалицию "Стоп порт".
Фотографии: Красимир Врански
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