Угроза минирования судов Петербурга снова оказалась ложной

Два петербургских районных суда – Петродворцовый и Сестрорецкий – вернулись к работе после утренней эвакуации из-за угроз минирования, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Оба суда прервали работу около 10:00 из-за письма от «Васи Колокольцева». Он сообщил о заложенной взрывчатке в судах и в десятках детских садов.

Ежедневная эвакуация судов и других объектов в Петербурге возобновилась после недельного перерыва. С 28 ноября злоумышленник каждый будний день присылал сообщения о минировании, ни одна из угроз не подтвердилась.

До перерыва автор писем регулярно упоминал бизнесмена Константина Малофеева и требовал от него перечислить 120 биткоинов, которые пропали с криптобиржи WEX: ее считают связанной с Малофеевым. Криптобиржа рухнула в конце 2018 года. В конце 2019-го выяснилось, что автором писем может быть житель Украины, у которого на WEX «зависла» примерно такая сумма биткоинов.