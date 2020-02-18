Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для младших школьников

Федеральные парламентарии приняли в окончательном чтении законопроект о бесплатных горячих обедах для учащихся младших классов. Трансляция велась на сайте Госдумы. Отныне все школьники с 1 по 4 класс должны быть обеспечены горячим питанием минимум раз в сутки.

О необходимости обеспечения детей обедами заявил Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию.

"Не должны родители чувствовать, что ребенка прокормить не могут. Для нашего общества это чрезвычайно важно. Да, мне говорят, что в СССР не было такой меры поддержки, но и такого расслоения общества тогда не было!" - сообщив собравшимся Путин.

Финансировать школьное питание будут на федеральном, региональном и местном уровнях.