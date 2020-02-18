18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:46

Суд сменил соответчика по иску главы "Воин-В" к Резнику

фото ЗакС политика Суд сменил соответчика по иску главы "Воин-В" к Резнику

Василеостровский районный суд привлёк в качестве соответчика Ирину Павлову по иску о защите чести и достоинства директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко к депутату Законодательного собрания Максиму Резнику и СМИ, которые опубликовали высказывание парламентария о предпринимателе, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Ответчиками являются телерадиокомпании «Петербург», информационная группа «Кросс-Медиа», ООО «Медиа.С-Пб».

По словам адвоката Глущенко Кирилла Карамышева, ранее суд установил, что Павлова является администратором доменного имени, на котором располагается сайт «Максим Резник.Ру». Одна из публикаций на сайте и стала причиной подачи иска.

Также Карамышев ходатайствовал об исключении из дела в качества ответчика ООО «Мой район-СПб», так как в судебных актах Арбитражного суда сказано, что права на домен одного из СМИ находятся не у данной организации. Районный суд ходатайства удовлетворил.

Из-за привлечения в дела нового участника суд отложил заседание на 10 марта.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:05 Кириллов представил нового главу комитета по физкультуре Шантыря коллективу

17:45 Все осужденные фигуранты дела "Сети" в Пензе обжаловали приговор

17:25 Школьники тренировались на животных, готовясь устроить теракты в Керчи

17:23 СМИ: Трудовая инспекция проверит телеканал "Санкт-Петербург"

17:00 Ещё один отдыхающий на лайнере Diamond Princess россиянин заразился коронавирусом

16:40 "Народной любви боятся?": К приезду Путина памятник Собчаку обносят бронированными стёклами

16:25 Вишневского возмутило известие о тайном утверждении Смольным проекта транспортной реформы

15:54 Учителя оштрафовали за оскорбление ученика-коммуниста после встречи с депутатом от "Единой России"

15:27 Прокуратура просит отправить фигуранта "московского дела" Баршая в колонию на 3,5 года

14:59 Песков: Проверка сообщений о пытках фигурантов дела "Сети"* - не функция Кремля

14:56 Члены СПЧ выступят с поддержкой участников дела "Сети" в обход позиции Фадеева

14:46 Суд сменил соответчика по иску главы "Воин-В" к Резнику

14:20 В Краснодаре умер главный свидетель по делу о "нежелательной организации" в отношении Яны Антоновой

14:03 Госдума одобрила отмену наказания за нацистскую символику в искусстве

13:51 Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для младших школьников

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru