Члены СПЧ выступят с поддержкой участников дела "Сети" в обход позиции Фадеева

Члены президентского Совета по правам человека готовят коллегиальное заявление в поддержку участников уголовного разбирательства по делу "Сети"*, уведомил "Открытые медиа" режиссёр Александр Сокуров.

"Чем больше будет людей, которые будут формулировать свое отношение к этому, тем больше будет шансов, что пересмотр состоится. И мне кажется, что пересмотр будет", - предположил деятель культуры.

В СПЧ действительно готовятся поддержать попавших в тюрьму молодых антифашистов, подтвердил в разговоре с ОМ ещё один член совета Андрей Бабушкин.

В совместном заявлении будет указано на нежелание следственных органов изучать информацию о пытках подсудимых. Действия СК, по мнению входящих в СПЧ граждан, носили "формальный, издевательский характер". Готовится официальное обращение в Генпрокуратуру.

Отметим, действующий глава совета Валерий Фадеев упорно не желает комментировать приговор фигурантам дела, ссылаясь на то, что он является "сотрудником администрации президента". Сегодня он допустил, что вверенный ему орган отреагирует на дело "Сети" только после изучения судебных материалов.

10 февраля семерых пензенских антифашистов суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе: больше всех - 18 лет колонии строгого режима - получил Дмитрий Пчелинцев, которого сочли организатором "ячейки". Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14, Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10, Василий Куксов - 9, Арман Сагынбаев - 6 лет.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена в РФ.