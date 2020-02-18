Кириллов представил нового главу комитета по физкультуре Шантыря коллективу Петербургский вице-губернатор Владимир Кириллов представил коллегам нового председателя комитета по физической культуре Антона Шантыря: мероприятие проходило в Олимпийском зале, который располагается внутри здания, отведенного для спортивного подразделения Смольного. Кириллов пожелал новому управленцу успехов в работе над совершенствованием спортивной отрасли Петербурга, отметив, что "большой профессиональный опыт поможет новому руководителю Комитета в решении поставленных перед ним социально-значимых задач". Среди поставленных перед Шантырем ответственных задач - подготовить город к предстоящим крупным международным соревнованиям, например, Чемпионату Европы по футболу. Александр Беглов назначил Шантыря - серебряного призера Олимпийских летних игр по велоспорту 1996 года - главой комитета по физкультуре днем ранее, 17 февраля.

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