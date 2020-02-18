Путин отправил своего помощника Суркова в отставку

Президент Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника главы государства, указ опубликован на сайте Кремля.

О том, что Сурков уйдет в отставку, стало известно в конце января. Тогда директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что Сурков в ближайшее время «будет заниматься медитацией».

Сурков в 2000-х годах курировал внутреннюю политику в администрации президента. В 2010-х годах он на посту помощника президента курировал управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетии.

В 2019 году Сурков в статье для «Независимой газеты» попытался объяснить феномен несменяемости Владимира Путина и суть современной российской государственности. О выборе он тогда заявил, что его иллюзия «является важнейшей из иллюзий, коронным трюком западного образа жизни вообще и западной демократии в частности». Так называемый «путинизм» Сурков тогда счел наиболее адекватной для российских реалий идеологии, а также говорил о социальной группе «глубинный народ».

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