Депутат Госдумы Баталина перейдет на работу в правительство

Депутат Госдумы Ольга Баталина («Единая Россия») переходит на должность замминистра труда и соцзащиты, передает «Интерфакс» со ссылкой на первого замруководителя фракции «Единой России» Андрея Исаева.

По словам Исаева, решение принял премьер-министр Михаил Мишустин вместе с министром труда Антоном Котяковым. Пока Баталина – член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, ранее она его возглавляла.

В январе в правительство на работу перешел еще один депутат Госдумы от «Единой России» - Александр Грибов. Он стал двенадцатым замруководителя аппарата правительства.