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10:30

Муратов просит Москалькову помочь возбудить дело о нападении на Елену Милашину в Грозном

фото ЗакС политика Муратов просит Москалькову помочь возбудить дело о нападении на Елену Милашину в Грозном

 

Специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину по факту нападения на нее и адвоката Марину Дубровину в Грозном 6 февраля и угроз убийством, передает издание.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратился к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой передать это заявление лично в руки Бастрыкину. В обращении к Москальковой он указал, что нет сомнений в том, что нападение на Милашину «напрямую связано с ее профессиональной деятельностью и имеет целью воспрепятствовать ее работе по освещению ситуации с нарушением прав человека в Чеченской республике».

Муратов указал, что женщина, отправившая угрозы Милашиной, ведет публичную страницу во «ВКонтакте» и прямо угрожает журналистке «смертным приговором», если та не прекратит публиковать статьи о Чечне и главе региона Рамзане Кадырове. На эту женщину уже жаловались в СК после ее угроз сотрудникам «Мемориала», но результата так и не было. При этом, заметил Муратов, государственные СМИ Чечни одобрили нападение на Милашину, а интервью с жителями, которые главред «Новой газеты» называет постановочными, прямо звучит, что за работу журналистку «мало было избить, надо было убить».

«Мы чрезвычайно обеспокоены данной ситуацией и у нас есть на то серьезные причины. Журналисты «Новой газеты» Анна Политковская и Наталья Эстемирова были убиты в связи со своей работой в Чечне. Елена Милашина продолжает работать в этом опасном регионе, в том числе и потому, что когда закон бездействует, единственный доступный в нашей стране способ остановить убийц журналистов — продолжить, несмотря на опасность, их дело», - подчеркнул Муратов.

Он просит Москалькову поднять на личной встрече с Бастрыкиным «тему многолетней безнаказанности преступлений, совершаемых в Чечне против журналистов и правозащитников», передать ему заявление Милашиной о преступлении, в котором она настаивает на возбуждении уголовного дела по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) и расследования силами Центрального аппарата СК.

На Милашину и Дубровину напала группа из 15 человек 6 февраля в холле гостиницы «Континент» в Грозном. Нападавшие били их, хватая за шею, в том числе – головой о пол и пиная в живот. В травмпункте у Милашиной зафиксировали ссадины на лице и ушиб мягких тканей. Осматривать Дубровину врач отказался со словами: «Я вас на расстоянии осмотрел, все у вас в порядке, все заживет, всего хорошего». Полиция Чечни проводит проверку.

Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова, которого обвиняют в хранении оружия и применении насилия в отношении представителя власти. В октябре 2019 года Нуханов снял видеоролик, в котором рассказал об элитном поселке в центре Грозного, где живут родственники и приближенные главы Чечни Рамзана Кадырова.

 

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