Главврача Боткинской больницы уволили после побега пациентов из карантина

Главный врач Городской клинической больницы имени Боткина Алексей Яковлев уволен со своего поста, передает «Доктор Питер».

По словам главы комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовца, увольнение состоялось «по инициативе работодателя». Временно исполняющим обязанности главврача стал Иван Федуняк.

Яковлева уволили после того, как из карантина в Боткина сбежали четыре пациента, госпитализированных с подозрением на коронавирус Covid-2019. Большую известность получила история Аллы Ильиной, которая сломала электронный замок двери инфекционного бокса.

Был подан иск о принудительном помещении Ильиной в больницу, и суд его удовлетворил. При этом в анализах Ильиной, которые девушка сдала самостоятельно, наличие коронавируса не выявлено.

Яковлев был главврачом Боткинской больницы с 1994 года, работал в ней с 1980-го. Он – заслуженный врач России, член Европейской ассоциации гастроэнтерологов, общества иммунологии и иммунореабилитации, методической комиссии Минздрава по инфекционным болезням, включая ВИЧ.