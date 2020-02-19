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14:59

Прохожая в Петербурге спросила Путина о пенсии в 10 тысяч рублей

фото ЗакС политика Прохожая в Петербурге спросила Путина о пенсии в 10 тысяч рублей

В ходе визита президента Владимира Путина в Петербург и церемонии возложения цветов в память о первом мэре Анатолии Собчаке к главе государства удалось приблизиться с острым вопросом одной женщине с инвалидностью. Впечатлениями от общения Зинаида Беликова поделилась с изданием MR7.

"Я спросила его: Владимир Владимирович, а вот реально вы можете прожить на 10800 рублей. У вас зарплата по 800 тысяч. Извините, а вот реально, как жить на 10 тысяч и на 800 тысяч?", - пересказала она детали специфической встречи.

Президент ответил, что ожидается увеличение социальной помощи инвалидам, однако полностью петербурженку не убедил. Помимо пенсии, она получает пособие в размере 800 рублей в месяц. На Беликовой, по ее словам, "висит" значительный кредит, и она, живущая с матерью, еле-еле сводит концы с концами.

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