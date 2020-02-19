Суд снова отложил заседание по оспариванию избрания Швеца главой МО №72

Фрунзенский районный суд перенес рассмотрение дела об оспаривании назначения руководителя регионального отделения «Партии роста» и муниципального депутата МО №72 Павла Швеца главой округа на первом заседании совета шестого созыва. Рассмотрение дела проходило на заседании 19 февраля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Речь идёт об иске муниципального депутата от «Единой России» в МО №72, бывшего сотрудника местной администрации Игоря Артемьева к муниципальному совету округа. Мундеп заявил, что первое заседание совета должна была собрать избирательная комиссия муниципального образования, а не самолично депутаты.

На заседании суда 19 февраля представительница Артемьева заявила, что ни один закон не регламентирует, как должно собираться первое заседание. Указаны только сроки - не позже 30 дней после из мания мундепов, уточнила юрист. Она добавила, что внутренние документы МО №72 устанавливают, что первое совещание назначает ИКМО. Кроме этого, заявила юрист, новоизбранные мундепы ненадлежащим образом уведомили Артемьева о заседании. Представительница истца отметила, что, если трактовать закон как это делает ответчик, то каждый мундеп может собирать своё первое заседание и их будет 20.

Представитель мунсовета Алексей Березин заявил, что даже если собирается 20 заседаний, то правомерным считается заседание, которое первым прошло с большим количеством мундепов.

Помимо этого, Березин приобщил к делу дополнительные возражения с приложением. В документе речь идёт о решении Невского районного суда по аналогичному делу, рассказал Березин ЗАКС.Ру.

Бывший глава МО «Обуховский» Валерий Топор оспаривал первое заседание нового совета округа, на котором председателем муниципалитета выбрали кандидата от «Партии роста» Владислава Бакулина. Топор, ссылаясь на регламент, утверждал, что первое заседание должен был собрать предыдущий глава МО, сообщил Березин. По его словам, суд установил, что по законодательству первое заседание никем не назначается, а созывается новоизбранными депутатами.

Артемьев и его адвокат попросили перенести заседание, чтобы они могли ознакомиться с документом. Судья вновь откладывать дело не захотела и объявила перерыв в 15 минут, во время которого истцы могут изучить дополнительные возражения.

Прочитав бумаги, представительница Артемьева заявила, что ссылка на дело о заседании МО «Обуховский» не имеет отношения к текущему делу - там другие основания. Также она попросила отложить рассмотрение иска для уточнения требований и подготовки позиции. Суд перенос заседание на 25 февраля.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.