Активисты Центрального района остались довольны отчетом главы

Гражданские активисты, представляющие паблик "Центральный район за комфортную среду обитания" и зачастую настроенные к чиновникам оппозиционно, испытали позитивные чувства от отчета главы районной администрации Максима Мейксина, который состоялся 19 февраля.

Они отмечают, что встреча прошла в непривычно открытом стиле: ее почти никто из чиновников не "прогулял", а ее место и дата не утаивались, как бывало в предыдущие годы.

"Мероприятие прошло очень спокойно, не чувствовалось никакого накала и атмосферы ажиотажа. Почему раньше так не могли? Сам доклад был подготовлен максимально тщательно. Чиновники и жители услышали о достижениях и победах района, о проблемах, о строительстве, о ликвидации свалок, о закупке медицинского оборудования и многом другом", - пишут авторы поста.

Они утверждают, что чиновники, представив крайне подробную статистику, тщательно работают и что нельзя требовать от них моментального решения застарелых проблем. К таким проблемам активисты, в частности, относят шум от ночных заведений на улице Рубинштейна, нелегальную торговлю и рекламу, а также сохранение "сада на Неве" на Смольной набережной.

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