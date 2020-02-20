Партия роста намерена участвовать в довыборах в ЗакС Петербурга

Партия роста примет участие в довыборах в Законодательное собрание Петербурга, заявил руководитель партии Борис Титов. Такое заявление он сделал на встрече с однопартийцами Северо-Западного федерального округа 20 февраля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Титов сообщил, что партия «будет искать варианты» для участия в довыборах. По его словам, электорат 21 избирательного округа (территория Московского и Фрунзенского районов) близок Партии роста - «шансы все есть».

Ожидается, что дополнительные выборы в ЗакС будут объявлены в связи с кончиной единоросса Павла Зеленкова, ушедшего из жизни в ночь на 11 июня. Зеленков представлял в парламенте как раз 21 избирокруг.

Дата довыборов еще не объявлена. Председатель городского парламента Вячеслав Макаров ранее заявлял, что выборы в любом случае состоятся.

София Саттарова