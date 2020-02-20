Матвиенко надеется на безвизовый режим с Намибией Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе четырехдневного официального посещения Намибии предложила руководству принимающего делагацию государства установить между двумя странами безвизовый режим, передает РИА "Новости". Матвиенко, согласно ее публичному заявлению, рассчитывает, что администрация Намибии отнесется к деловому предложению со всей серьезностью. Отметим, что часто взаимоотношения РФ и африканских стран носят специфический характер. В прошлом году президент Владимир Путин, принимая лидеров всех стран "черного континента", признался, что российская власть простила им 20 млрд долларов долгов и намерена вкладываться в их сравнительно бедные экономики и впоследствии.

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