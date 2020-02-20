Смольный в четвертый раз отказался согласовывать экомитинг: активисты идут в суд

Комитет по вопросам законности и правопорядка Смольного уже в четвертый раз отказался согласовывать экологический митинг против строительства мусоросжигательных заводов в парке Озеро Долгое, известила у себя в Facebook глава петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина.

"Оказывается, Администрация Приморского района сразу после одного своего мероприятия в Парке Озеро Долгое внезапно решила провести еще одно. И на этой же площадке. Подаём в суд", - подчеркнула лидер эсеров.

Изначально акцию в парке Озеро Долгое планировалось провести 9 февраля, однако из-за претензий чиновников к тексту заявки ее дважды переносили и в конечном итоге намеревались провести 22 февраля. 17 февраля активисты получили очередной отказ от комитета, в котором говорилось, что на 22 февраля с 10:00 до 16:00 в парке запланирован праздник "Скандинавская ходьба на Озере Долгом".

Как отмечали ранее заявители митинга, одной из центральных его тем станет возможное строительство мусороперерабатывающих предприятий в поселке Левашово. Ранее против возведения МСЗ митинговали жители Ломоносова и Петергофа.

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