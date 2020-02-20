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15:33

Песков отказался отвечать на "риторический" вопрос о сумме прожиточного минимума

фото ЗакС политика Песков отказался отвечать на "риторический" вопрос о сумме прожиточного минимума

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, столкнувшись с вопросом о резонансном высказывании своего начальника про трудности жизни на пенсию в 10,8 тысяч рублей, обратил внимание на то, что эта сумма ниже прожиточного минимума и что ситуация может выглядить странновато - "нужно разбираться".

"Мы часто приходили к выводу, что не везде, скажем так, четко сформулирована эта сумма. Где-то эта сумма сформулирована за какие-то полставки работы, где-то еще что. Поэтому обобщающих выводов я бы не делал. Что касается низких доходов россиян, вы знаете, что президент об этом говорил в федеральном послании и на повышение жизненного уровня и на повышение доходов направлена целая программа", - высказался он в эфире радиостанции "Коммерсант FM".

Когда чиновника спросили, можно ли жить на прожиточный минимум в 12130 рублей, раз он его упомянул, Песков растерялся: назвал вопрос "риторическим" и отказался на него отвечать.

Напомним, вопрос Владимиру Путину о своей пенсии смогла задать прохожая накануне, во время его визита в Петербург. Жительница посетовала на то, что с инвалидностью, долгами и маленькой пенсией ей едва удается платить по коммунальным платежам. Президент согласился с тем, что трудно иметь такой уровень жизни.

Отметим, что обсуждаемая сумма 12130 рублей - это размер прожиточного минимума для трудоспособного гражданина в целом по России. Для Петербурга, являющегося городом федерального значения, эта сумма иная и составляет 12584 рубля 30 копеек.

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