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17:01

Вопреки федеральному законодательству глава Камчатки намерен ужесточить правила проведения митингов

фото ЗакС политика Вопреки федеральному законодательству глава Камчатки намерен ужесточить правила проведения митингов

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин внес на рассмотрение регионального заксобрания проект закона, предусматривающий ужесточение правил проведения массовых мероприятий.

"Проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций на указанных территориях запрещается в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, а также в выходные и нерабочие праздничные дни в случае проведения на указанных территориях праздничных, культурно-массовых мероприятий в дни государственных праздников […]", - отмечается в тексте инициативы.

Также Илюхин хочет запретить проводить митинги возле зданий госорганов региона, возле детских, образовательных, социальных, религиозных, физкультурно-спортивных учреждений, а также возле детских или спортивных площадок, торгово-развлекательных комплексов и рынков.

Напомним, 1 ноября 2019 года КС РФ снял установленный региональным законодательством республики Коми запрет на проведение публичных мероприятий в местах, расположенных в непосредственной близости от органов госвласти. Суд решил, что власти региона регулярно нарушали права жителей на проведение публичных мероприятий. С тех пор обозначенный запрет должны были снять законодательные органы регионов, внеся соответствующие коррективы в свои положения о митингах.

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