Губернатора Новгородской области волнует отношение россиян к "главе правительства" Медведеву

Администрация губернатора Новгородской области решила провести социологическое изыскание на тему доверия россиян органам государственной власти: в частности, в одной из анкет экс-премьера Дмитрия Медведева ностальгично нарекли "главой правительства". На тендер, опубликованный на портале госзакупок 20 февраля, обратило внимание "МБХ медиа".

Согласно конкурсной документации, будущий подрядчик должен будет организовать восемь различных опросов.

В первой анкете, озаглавленной "Оценка населением Новгородской области эффективности деятельности органов государственной власти Российской Федерации", имеется вопрос: "Как Вы считаете, Глава Правительства Д. Медведев работает на своём посту хорошо или плохо? Его работа в последнее время улучшается, ухудшается или не меняется?". Респондентам на выбор предлагается несколько вариантов ответов: среди них - "хорошо и улучшается", "хорошо и не меняется", "хорошо, но ухудшается", "плохо, но улучшается", "плохо и не меняет" и "плохо и ухудшается", а также традиционное "затрудняюсь ответить".

Кроме того, в анкете есть вопрос о доверии и качестве президентской работы Владимира Путина. Среди прочего, у участников опроса поинтересуются: "Как Вы думаете, люди, которые не одобряют действия В. Путина, говорят об этом открыто или стараются это скрывать?".

15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства после оглашения послания президента Федеральному собранию. 16 января новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу. Обновленный состав кабмина стал известен 21 января.