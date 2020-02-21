Лукашенко рассказал о предложенной Путиным компенсации в 300 млн долларов

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о новом эпизоде в непростых отношениях с Россией в последнее время: якобы Владимир Путин предложил компенсировать белорусскому бюджету 300 млн долларов, недополученных из-за уменьшения таможенной пошлины. Об этом пишет БЕЛТА.

"Это хоть какой-то путь к развязке споров. По нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Хоть какое-то движение вперед. Мы сейчас посчитаем это все", - прокомментировал идею российского лидера его оппонент.

Сумма объясняется тем, что из-за снижения пошлины вместо прошлогоднего 1 млрд долларов возглавляемое Лукашенко государство в нынешнем году должно получить только 700 млн долларов от поставок российской нефти. "Батька" также заявил, что ни от кого, кроме России, его страна нефти еще не получала.

Последнее утверждение резонирует с более ранними высказываниями белорусского лидера: в январе он заявлял, что, поскольку РФ "заламывает" цены и компромисс не достигается, то его правительство найдет другого партнера и поставщика.