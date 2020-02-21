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12:23

Пациентка Боткинской больницы обжаловала свое принудительное возвращение под карантин

фото ЗакС политика Пациентка Боткинской больницы обжаловала свое принудительное возвращение под карантин

Пациентка инфекционной больницы имени Боткина Алла Ильина обжаловала в горсуде Петербурга решение о принудительном возвращении на карантин из-за подозрений на коронавирус, передает «Фонтанка.ру».

«Я хочу понять, где проходит грань между насильственной изоляцией и свободой общества.  То, что происходило на суде — фарс, получается, так каждого можно закрыть без срока и доказательств», - подчеркнула Ильина.

Накануне врачи приняли решение о выписке Ильиной из больницы, наличие коронавируса в ее организме не выявлено.

Ильина сбежала из карантина, сломав электронный замок двери инфекционного бокса. Ее принудительно вернули по решению суда. Также из карантина сбежали еще несколько пациентов.

После этого был уволен главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев, который занимал эту должность на протяжении 25 лет. Депутаты ЗакСа призвали отменить это решение.

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