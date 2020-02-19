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18:17

Депутаты ЗакСа просят Беглова отменить увольнение главврача Боткинской больницы

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа просят Беглова отменить увольнение главврача Боткинской больницы

Депутаты Заксобрания и лидер «Справедливой России» в Петербурге Марина Шишкина обратились к губернатору Петербургу Александру Беглову с просьбой отменить решение об увольнении главного врача инфекционной больницы имени Боткина Алексея Яковлева, сообщили «справедливороссы» в соцсетях.

Кроме Шишкиной, под обращением подписались депутаты Александр Егоров, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Ирина Иванова, Ольга Ходунова, Борис Вишневский, Максим Резник и Михаил Амосовю Они выразили возмущение «скоропалительностью и бездумностью принятого решения».

«Ситуация с увольнением безупречного врача и администратора сложнейшего и опаснейшего объекта здравоохранения, заслуженного вирусолога российского и мирового масштаба из-за  побега пациентов  с подозрением на короновирусное носительство требует серьезного медицинского исследования, вдумчивого анализа и административного разбирательства.  Мы не можем разбрасываться людьми такого масштаба [как Яковлев]», - заявили депутаты. Они напомнили, что Яковлев награжден многочисленными наградами и премиями.

«Обращаемся к вам с просьбой-требованием, Александр Дмитриевич, и взываем к вашему благоразумию, отмените принятое [главой комитета по здравоохранению Дмитрием] Лисовцом решение», - заключили депутаты.

Лисовец сообщил об увольнении Яковлева «по инициативе работодателя» 19 февраля. Случилось это после того, как из Боткина сбежали несколько пациентов, у которых заподозрили наличие коронавируса. Яковлев был главврачом Боткинской больницы с 1994 года.


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