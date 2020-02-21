РКН составил в отношении ФБК четыре протокола из-за отсутствия маркировки иноагента

Роскомнадзор составил в отношении Фонда борьбы с коррупцией четыре протокола из-за отсутствия маркировки иностранного агента на страницах в соцсетях, передает «Интерфакс».

По два протокола по ч. 2 ст. 19.34 КоАП составлены на юрлицо и должностно лицо. Поводом стало отсутствие маркировки в Instagram и на YouTube-канале «Навальный LIVE». Протоколы направлены в Симоновский суд.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что маркировка стоит везде, кроме YouTube-канала «Навальный LIVE», поскольку он зарегистрирован на другое юрлицо. Это юрлицо иноагентом не признавалось, а значит, не обязано соблюдать это требование, пояснил Жданов.

О составлении протоколов стало известно 13 февраля.

В реестр иностранных агентов ФБК включили 9 октября прошлого года. Минюст обнаружил зарубежное финансирование фонда и незамедлительно прикрепил к нему соответствующий ярлык. Ведомство располагает информацией, что в ФБК поступали денежные средства от неких спонсоров из США и Испании.

В середине декабря 2019 года ФБК направил в Минюст заявление с просьбой исключить организацию из реестра иноагентов, так как она якобы отказалась от иностранного финансирования и возвратила деньги, полученные из-за рубежа, всем дарителям. Однако в январе суд счел, что вычеркивать фонд из перечня всё же не стоит.