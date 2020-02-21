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14:45

Навальный объяснил, чем именно вредны партии Прилепина и Шнурова

фото ЗакС политика Навальный объяснил, чем именно вредны партии Прилепина и Шнурова

Политик Алексей Навальный, сетуя на хитрости выборного законодательства и неосведомленность россиян, напомнил о том, чем плохи для оппозиции "мелкие" партии, обреченные набрать малый процент на выборах в Госдуму в 2021 году. По его глубокому убеждению, с благоволения Кремля усилились такие две организации, как патриотическая партия "За правду" во главе с Захаром Прилепиным, и Партия роста, сделавшая своим лицом скандального музыканта Сергея Шнурова. Кремлю это, объяснил Навальный, нужно для того, чтобы эти две партии  вплотную подступились к 5-процентному барьеру, но непременно не прошли его - чтобы, согласно закону, проценты перераспределились между более крупными партиями. Больше всего чужих голосов при таком раскладе, без сомнения предрекает оппозиционер, отойдет "Единой России" как остающемуся быть самым крупным и "ресурсным" игроку.

"Какие-то еще псевдо-оппозиционеры возникнут стопроцентно, потому что Кремлю нужно много партий. За этим будет интересно смотреть. Шнурова и всех остальных нужно использовать, чтобы они говорили правильные вещи. Пока Шнуров, прямо с первого дня, стал очень сильно разочаровывать: он удалил из Instagram все критические классные стихи. Наверное, это было частью контракта", - отметил политик на собственном YouTube-канале "Навальный LIVE".

По словам Навального, пока, идя на поводу у Кремля, Шнуров сам становится героем когда-то исполнявшейся им песни с ругательством в адрес кандидатов на выборах. Навальный желает фронтмену "Ленинграда" "вести себя в политике так, чтобы мы без проблем поддержали его умным голосованием". Сделают это оппозиционеры, по словам их лидера, "с удовольствием, если он станет нормальным кандидатом".

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