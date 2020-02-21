18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:45

У Гостиного двора вновь поддерживают фигурантов дела "Сети"

фото ЗакС политика У Гостиного двора вновь поддерживают фигурантов дела "Сети"

В Петербурге началась очередная пятница "метропикетов" в поддержку фигурантов дела запрещенной в РФ и признанной террористической организации "Сеть".

У станции метрополитена "Гостиный двор" активисты встали с плакатом, на котором была запечатлена надпись "Пытки - варварство, остановитесь".

По делу уже осудили семерых на сроки от 6 до 18 лет колонии общего режима. Еще не осужденным фигурантам предстоит суд в Петербурге - в военном гарнизонном суде на площади Труда. Часть фигурантов жаловалась на пытки, но все их жалобы не были учтены судом.

Партия "Яблоко", желающая изменить Конституцию на свой лад, хочет прописать в основном законе, что пытки являются недопустимым преступлением и что любое известие о них, не проверенное тщательным образом, не может оборачиваться для подследственных обвинительным пригвором.

file3226.jpg (254 KB)

Фотографии: Telegram-канал "Агит Россия"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:34 Организаторы петербургского марша Немцова оспорят в суде отказ в его проведении

13:54 Эсеры намерены согласовать экомитинг на севере Петербурга через Горсуд

12:57 Суд прекратил дела участников шествия коммунистов к "Авроре" 7 ноября

19 февраля, 18:41 Смольный согласовал митинг левых сил, посвященный делу "Сети"*

19 февраля, 12:44 Оппозиционным депутатам не дали задать вопросы главному полицейскому Петербурга

19 февраля, 12:03 Сотня петербургских мундепов просит Беглова согласовать марш Немцова

19 февраля, 11:27 МВД: В Петербурге за год состоялось 27 несогласованных уличных акций

18 февраля, 20:18 Заявители марша Немцова в Петербурге настаивают на формате демонстрации

18 февраля, 12:02 Организаторы петербургского эко-митинга сделали четвертую попытку его согласовать

17 февраля, 16:10 Борьба за Конституцию накрылась ведром


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:47 Елизаветинскую больницу 15 часов проверяла прокуратура

20:15 Милонов заподозрил Дудя во лжи относительно ВИЧ

19:53 Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем защитника Отечества

19:28 В Архангельске протестовали против загрязнения воздуха

18:58 Совфед предлагает штрафовать россиян за борщевик на участках

18:45 У Гостиного двора вновь поддерживают фигурантов дела "Сети"

18:28 СПЧ попросит СК и Генпрокуратуру перепроверить сведения о пытках по делу "Сети" после праздников

18:20 На Аптекарской набережной возвели очередной бизнес-центр

17:58 Навальный оплатил штраф за отказ удалять расследование о закупках продуктов для Росгвардии

17:41 В Петербурге открылся второй офис "ВКонтакте"

17:20 Активисты Центрального района запугали организаторов очередной "финской ярмарки"

16:54 Яблочники хотят дополнить Конституцию поправкой о недопустимости пыток

16:41 Валерия собирается создать свою партию "Сильные женщины"

16:07 СК и губернатор Мурманской области подтвердили задержание замглавы Минимущества Бунтова

15:26 Экс-председатель комитета по туризму организует частный цирковой фестиваль

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru