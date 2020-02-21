В Архангельске протестовали против загрязнения воздуха

Сегодня в Архангельске прошли одиночные пикеты в рамках движения «Fridays For Future». Экоактивисты информировали о проблеме загрязнения воздуха, которое значительно усилится после установки на островах Кего и Бревенник инсинераторов.

Комментаторы публикации критикуют англоязычное название движения.

Схожие пикеты проводились на том же месте около месяца назад.

Архангельская область - регион, в котором "мусорная" тема звучит в последние два года особенно громко и скандальную, в первую очередь из-за строительства полигона на станции Шиес.

Фотографии: "Поморье - не помойка"

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