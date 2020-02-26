В суд по делу "Сети" пообещали пускать "по списку"

В среду, 26 февраля, за час до начала заседания по делу анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, обвиняемых в участии «в террористическом сообществе "Сеть"*», у здания 224 гарнизонного военного суда собралось порядка 40 человек, в том числе около 10 журналистов.

В здание их не пускают судебные приставы и полицейские. Проход перегорожен красно-белыми строительными лентами и столом. Один из сотрудников полиции объявил, что суд еще закрыт, а пускать на заседание слушателей будут по некоему «списку». При этом сам «список» никому не показали. Внутрь полицейские согласились впустить только одну женщину.

Отметим, что на сайте 224 гарнизонного военного суда указано, что он работает с 9 часов утра.

Напомним, днем раньше должно было состояться первое после восьмимесячного перерыва заседание. Однако тройка судей опоздала на три часа и лишь обсудила со сторонами технические вопросы. На заседание пришло около 200 человек. Большинство из них не смогли попасть даже в здание суда. Адвокат Филинкова Виталий Черкасов сообщил журналистам, что поднимал вопрос о переносе рассмотрения дела в другой, более вместительный суд, однако председательствующий Роман Муранов отказал в этом.

"Сеть"* признана террористической организацией, ее деятельность запрещена в РФ.

Сергей Еремеев