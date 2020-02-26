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26 февраля, 13:13

Суд отклонил ходатайство о своем отводе по делу "Сети"

фото ЗакС политика Суд отклонил ходатайство о своем отводе по делу "Сети"

Второй западный окружной военный суд отклонил ходатайство адвокатов фигурантов дела «Сети» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) об отводе, передает «Медиазона».

Отвод подал адвокат Виталий Черкасов. По его данным, в протоколе судебного заседания установлены 58 фактов искажений показаний Виктора Филинкова, Юлия Бояршинова и свидетелей. Так, ответ Филинкова на вопрос о роли в группе заменен с «не знаю» на «связист», не приведены показания свидетеля обыска о том, что сотрудники ФСБ сами открыли дверь ключом и применили к свидетелю силу.

«Я первый раз такое вижу. Существенные, дикие [отклонения]… Тупо взят фрагмент из обвинительного заключения. Это издевательство», - возмутился Черкасов.

Заседания по делу «Сети» в Петербурге возобновились после перерыва в восемь месяцев. Первое должно было пройти накануне, но после четырехчасовой задержки его перенесли. В суд 26 февраля удалось попасть далеко не всем желающим, в том числе сотрудникам ряда СМИ.

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