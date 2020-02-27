Горизбирком направил в ЦИК информацию о проверке нарушений на мунвыборах

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 27 февраля приняла к сведению информацию о повторной проверке нарушений на муниципальных выборах 2019 года, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Также ГИК решил направить данные в Центральную избирательную комиссию.

Согласно документу (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), проанализирована работа восьми территориальных избирательных комиссий с полномочиями избиркомов муниципальных образований, 99 ИКМО и 1879 участковых избирательных комиссий. Горизбирком сообщает, что подтвердились факты нарушений в период проведения голосования, подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования на выборах в 26 УИК, 10 ИКМО и двух ТИК. Среди последних указаны ИКМО Адмиралтейский округ, Георгиевский, Екатерингофский, Новоизмайловское, Озеро Долгое, Остров Декабристов, поселок Металлострой, Семеновский, Смольнинское, Юго-Запад и ТИК №№ 22, 29.

Также, пишет Горизбирком, дополнительно проанализирована работа 284 УИК, в том числе всех упомянутых в информации уполномоченного приправам человека в Петербурге Александра Шишлова и общественной организации «Наблюдатели Петербурга».

Сейчас в производстве судов находятся административные дела по жалобам на действия и решения шести УИК, сообщается в документе. Там же отмечено, что от обязанностей освобождены председатели 95 УИК, заместитель председателя одной УИК, а в отношении двух членов УИК составлены протоколы об административных правонарушениях, которые находятся на рассмотрении суда.

Помимо этого Горизбирком сообщает, что в органы прокуратуры направлено восемь обращений о совершении должностными лицами избирательных комиссий административных правонарушений. Какова судьба данных обращений ГИК не поясняет.

Во время летней муниципальной кампании Санкт-Петербургская избирательная комиссия заявила, что направила в Следственный комитет обращения по факту возможного нарушения закона избиркомами. О судьбе данных обращений также не упоминается в представленном 27 февраля анализе.

Член ГИК Олег Зацепа на заседании отметил, что ему неизвестно о возбуждении дел по данным обращениям.

- Мы знаем, что периодически Следственные органы считают нецелесообразным обращения, которые может быть даже озаглавлены как сведения о преступлении, исходя из его содержания так, как это оценивает Следственный комитет, регистрируют как именно обращение. Соответственно, не полагают наличия повода для возбуждения уголовного дела и вообще совершения каких-либо процессуальных действий в соответствии с УПК. В этих случаях просто не принимается процессуальное решение, - заявил Зацепа.

Напомним, ранее Горизбирком уже готовил анализы по нарушениям на муниципальных выборах по требованию ЦИК. Центральный избирком остался недоволен проделанной работой и потребовал провести новый анализ. ЦИК обязал Горизбирком подготовить первую часть к февралю, а вторую - к марту. Первая часть анализа представлена ГИКом 28 января.

София Саттарова

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