Горизбирком представил часть третьего анализа мунвыборов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия выполнила первую часть нового, уже третьего анализа муниципальных выборов. Об исполнении поручений Центральной избирательной комиссии на заседании Горизбиркома 28 января докладывал член ГИК Олег Зацепа.

Он напомнил, что ЦИК требовал к 1 февраля проанализировать основания повторного ввода данных в ГАС «Выборы» 33 участковыми избирательными комиссиями. Причин было четыре, сообщил Зацепа. По его словам, одно из оснований – отмена итогов выборов вышестоящими избирательными комиссиями, что в ГАС «Выборах» тоже оформляется как повторный ввод данных. Один раз в УИК перепутали сведения о двух кандидатах и ввели данные повторно, сказал член ГИК. Он добавил, что были ещё технические ошибки и повторный подсчет голосов.

- Был целый ряд технических ошибок, связанных с неправильным заполнением строк протокола, не относящихся к количеству голосов. Как правило, это было связано со строками, которые имеют отношение к открепительному удостоверению. В данном случае по природе своей эта ошибка не могла никак исказить результаты волеизъявления, но, тем не менее, требовалось составление повторного протокола и повторного введения данных в ГАС «Выборы». Четвертый случай – это исполнение участковой избирательной комиссией решения ИКМО о повторном подсчете голосов, - заявил Зацепа.

Он уточнил, что сейчас есть только два решения суда об отмене пересчетов. При этом, добавил член ГИК, проверяли суды гораздо больше случаев повторного подсчета голосов и соглашались с ними. Также Зацепа сообщил, что лишены своих полномочий два председателя УИК, которые повторно вводили данные в ГАС «Выборы». Полномочия принимавших решения о пересчете голосов двух ИКМО возложены на ТИКи, рассказал член ГИК.

После выборов в сентябре 2019 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила создать 34 новых территориальных избиркома – всего их должно стать 64. По задумке ГИКа, избирательные комиссии муниципальных образований передадут свои полномочия ТИКам. Тогда на следующих мунвыборах не будет столько проблем, как во время кампании 2019 и 2014 годов – ведь основная часть из них возникала из-за того, что ИКМО никому не подчиняются, считают в Горизбиркоме. ЦИК эту идею поддержал. По данным ГИКа на 28 января, свои полномочия ТИКам передали 16 муниципальных комиссий из 111.

Центризбирком в своем постановлении от 25 декабря требовал также провести служебную проверку в отношении тех, кто был ответственен за обучение и подготовку членов избирательных комиссий. Эта проверка проведена, доложил Зацепа 28 января на заседании ГИКа, в ней участвовали некоторые члены Горизбиркома. По итогам проверки приняты меры о дисциплинарном взыскании, уточнил член ГИК.

Его коллега от Партии роста Алексей Березин поинтересовался, кто проводил анализ повторного ввода данных в ГАС «Выборы». Зацепа ответил ему, что этой работой занимался аппарат Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

- У нас в очередной раз при рассмотрении такого вопроса делается вывод, что Санкт-Петербургской избирательной комиссией проведен очередной анализ. Санкт-Петербургская избирательная комиссия орган коллегиальный. Мы как члены комиссии вправе, как минимум, если даже не участвовать, то знать и иметь возможность участвовать в этом процессе. Я как член комиссии понятия не имел, что этот анализ кем-то проводится и в нем можно поучаствовать, — заявил Березин.

Он предложил отметить в документе ГИКа, что анализ проведен аппаратом. Зацепа пояснил, что написал о проведении анализа Горизбиркомом, потому что информация подготовлена аппаратом, а рассматривают ее члены комиссии на заседании.

Березина поддержала член ГИК от «Яблока» Ольга Покровская. Она также в очередной раз попросила председателя Горизбиркома Виктора Миненко оповещать всех членов комиссии о рабочих группах и проведении аналитической работы.

- Участвовать можно в конкретных мероприятиях, назначенных на конкретное время в конкретном месте, - заявила Покровская.

Миненко сообщил, что принял все замечания и предложения. «Мы отточим в нашей работе эту практику», - пообещал глава ГИК.

Также Покровская напомнила, что после пересчетов бюллетеней на некоторых участках результаты отличались на сотни голосов. Это нельзя объяснить технической ошибкой, считает «яблочница».

- Даже если это, скажем, 15 голосов, тоже хотелось бы попросить участковые комиссии объяснить, как это могло произойти. Почему в таких случаях участковая комиссия, когда на сотни голосов отличается, принимает второй подсчет, а не первый? Чем проверено, что именно второй подсчет правильный? Этот вопрос остается подвешенным. Потом, мне кажется, что за такие ошибки вообще надо как-то наказывать, дисциплинарно хотя бы, - заявила Покровская.

Помимо этого, Зацепа пояснил причины, почему ГИК не стал подавать иски о расформировании ИКМО «Георгиевский», «Ржевка» и «Ланское» (бывшая «Черная речка»). В частности, сообщил член ГИК, все права кандидатов в МО «Георгиевский» восстановил сам Горизбирком. В суде же о расформировании ГИК подавал иски тогда, когда чьи-то права так и не были восстановлены. Покровская предложила все же обратиться в суд.

- Все эти сомнения, которые высказаны… Я допускаю, что они могут быть. Так или не так, и права были восстановлены. Но они должны были быть восстановлены и решаться как раз в судебном заседании. Вот пусть бы суд нам и разъяснил, являются ли подобные поступки со стороны ИКМО, которые, мы знаем, много-много-много раз отказывали [кандидатам в регистрации], основанием для расформирования, - считает представительница «Яблока».

- Я понимаю подход: если есть неопределенность, давайте ее в суде устраним, давайте предъявим хоть какой-нибудь иск – если он не обоснованный, суд нам откажет. Я, честно говоря, не уверен, что если бы имелось значительное количество таких исков неудовлетворенных, то это способствовало положительной оценке уже нашей работы. Поэтому, я все же исхожу из того, что иски следовало бы подавать наверняка, - ответил Зацепа.

Информацию члены ГИК приняли к сведению и почти единогласно согласились передать ее в Центризбирком. Воздержался от голосования только Березин. К марту Горизбирком должен выполнить еще четыре пункта постановления от ЦИКа. Это полный повторный анализ всей муниципальной кампании и дополнительная перепроверка информации о нарушениях на выборах. Помимо этого ГИК должен пояснить причины не привлечения к административной ответственности тех, в чьей работе были замечены нарушения. Также Санкт-Петербургская избирательная комиссия обязана составить список всех членов избиркомов, которых отстранили от работы или привлекли к какой-либо ответственности.

София Саттарова

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