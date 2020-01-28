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15:03

Горизбирком представил часть третьего анализа мунвыборов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия выполнила первую часть нового, уже третьего анализа муниципальных выборов. Об исполнении поручений Центральной избирательной комиссии на заседании Горизбиркома 28 января докладывал член ГИК Олег Зацепа.

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Он напомнил, что ЦИК требовал к 1 февраля проанализировать основания повторного ввода данных в ГАС «Выборы» 33 участковыми избирательными комиссиями. Причин было четыре, сообщил Зацепа. По его словам, одно из оснований – отмена итогов выборов вышестоящими избирательными комиссиями, что в ГАС «Выборах» тоже оформляется как повторный ввод данных. Один раз в УИК перепутали сведения о двух кандидатах и ввели данные повторно, сказал член ГИК. Он добавил, что были ещё технические ошибки и повторный подсчет голосов.

- Был целый ряд технических ошибок, связанных с неправильным заполнением строк протокола, не относящихся к количеству голосов. Как правило, это было связано со строками, которые имеют отношение к открепительному удостоверению. В данном случае по природе своей эта ошибка не могла никак исказить результаты волеизъявления, но, тем не менее, требовалось составление повторного протокола и повторного введения данных в ГАС «Выборы». Четвертый случай – это исполнение участковой избирательной комиссией решения ИКМО о повторном подсчете голосов, - заявил Зацепа.

Он уточнил, что сейчас есть только два решения суда об отмене пересчетов. При этом, добавил член ГИК, проверяли суды гораздо больше случаев повторного подсчета голосов и соглашались с ними. Также Зацепа сообщил, что лишены своих полномочий два председателя УИК, которые повторно вводили данные в ГАС «Выборы». Полномочия принимавших решения о пересчете голосов двух ИКМО возложены на ТИКи, рассказал член ГИК. 

После выборов в сентябре 2019 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила создать 34 новых территориальных избиркома – всего их должно стать 64. По задумке ГИКа, избирательные комиссии муниципальных образований передадут свои полномочия ТИКам. Тогда на следующих мунвыборах не будет столько проблем, как во время кампании 2019 и 2014 годов – ведь основная часть из них возникала из-за того, что ИКМО никому не подчиняются, считают в Горизбиркоме. ЦИК эту идею поддержал. По данным ГИКа на 28 января, свои полномочия ТИКам передали 16 муниципальных комиссий из 111. 

Центризбирком в своем постановлении от 25 декабря  требовал также провести служебную проверку в отношении тех, кто был ответственен за обучение и подготовку членов избирательных комиссий. Эта проверка проведена, доложил Зацепа 28 января на заседании ГИКа, в ней участвовали некоторые члены Горизбиркома. По итогам проверки приняты меры о дисциплинарном взыскании, уточнил член ГИК.

Его коллега от Партии роста Алексей Березин поинтересовался, кто проводил анализ повторного ввода данных в ГАС «Выборы». Зацепа ответил ему, что этой работой занимался аппарат Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

- У нас в очередной раз при рассмотрении такого вопроса делается вывод, что Санкт-Петербургской избирательной комиссией проведен очередной анализ. Санкт-Петербургская избирательная комиссия орган коллегиальный. Мы как члены комиссии вправе, как минимум, если даже не участвовать, то знать и иметь возможность участвовать в этом процессе. Я как член комиссии понятия не имел, что этот анализ кем-то проводится и в нем можно поучаствовать, 

заявил Березин.

Он предложил отметить в документе ГИКа, что анализ проведен аппаратом. Зацепа пояснил, что написал о проведении анализа Горизбиркомом, потому что информация подготовлена аппаратом, а рассматривают ее члены комиссии на заседании.

Березина поддержала член ГИК от «Яблока» Ольга Покровская. Она также в очередной раз попросила председателя Горизбиркома Виктора Миненко оповещать всех членов комиссии о рабочих группах и проведении аналитической работы. 

- Участвовать можно в конкретных мероприятиях, назначенных на конкретное время в конкретном месте, - заявила Покровская.

Миненко сообщил, что принял все замечания и предложения. «Мы отточим в нашей работе эту практику», - пообещал глава ГИК. 

Также Покровская напомнила, что после пересчетов бюллетеней на некоторых участках результаты отличались на сотни голосов. Это нельзя объяснить технической ошибкой, считает «яблочница». 

- Даже если это, скажем, 15 голосов, тоже хотелось бы попросить участковые комиссии объяснить, как это могло произойти. Почему в таких случаях участковая комиссия, когда на сотни голосов отличается, принимает второй подсчет, а не первый? Чем проверено, что именно второй подсчет правильный? Этот вопрос остается подвешенным. Потом, мне кажется, что за такие ошибки вообще надо как-то наказывать, дисциплинарно хотя бы, - заявила Покровская.

Помимо этого, Зацепа пояснил причины, почему ГИК не стал подавать иски о расформировании ИКМО «Георгиевский», «Ржевка» и «Ланское» (бывшая «Черная речка»). В частности, сообщил член ГИК, все права кандидатов в МО «Георгиевский» восстановил сам Горизбирком. В суде же о расформировании ГИК подавал иски тогда, когда чьи-то права так и не были восстановлены. Покровская предложила все же обратиться в суд. 

- Все эти сомнения, которые высказаны… Я допускаю, что они могут быть. Так или не так, и права были восстановлены. Но они должны были быть восстановлены и решаться как раз в судебном заседании. Вот пусть бы суд нам и разъяснил, являются ли подобные поступки со стороны ИКМО, которые, мы знаем, много-много-много раз отказывали [кандидатам в регистрации], основанием для расформирования, - считает представительница «Яблока».

- Я понимаю подход: если есть неопределенность, давайте ее в суде устраним, давайте предъявим хоть какой-нибудь иск – если он не обоснованный, суд нам откажет. Я, честно говоря, не уверен, что если бы имелось значительное количество таких исков неудовлетворенных, то это способствовало положительной оценке уже нашей работы. Поэтому, я все же исхожу из того, что иски следовало бы подавать наверняка, - ответил Зацепа. 

Информацию члены ГИК приняли к сведению и почти единогласно согласились передать ее в Центризбирком. Воздержался от голосования только Березин. К марту Горизбирком должен выполнить еще четыре пункта постановления от ЦИКа. Это полный повторный анализ всей муниципальной кампании и дополнительная перепроверка информации о нарушениях на выборах. Помимо этого ГИК должен пояснить причины не привлечения к административной ответственности тех, в чьей работе были замечены нарушения. Также Санкт-Петербургская избирательная комиссия обязана составить список всех членов избиркомов, которых отстранили от работы или привлекли к какой-либо ответственности. 

София Саттарова


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