Митянина сложила с себя полномочия вице-губернатора

Анна Митянина, накануне, 26 февраля, избранная большинством петербургских депутатов на должность уполномоченного по правам ребенка, в связи с переходом на новую работу прекратила свою деятельность в качестве вице-губернатора, говорится на сайте Смольного.

За сферы деятельности, которые она курировала в правительстве, временно будет отвечать другой вице-губернатор, Владимир Кириллов. Эти сферы, как гласит официальное сообщение, решение вопросов социальной и демографической политики, социальной защиты, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, координация и контроль деятельности комитета по здравоохранению, комитета по социальной политике, управления ветеринарии, управления по развитию садоводства и огородничества, управления социального питания.

На выборах детского омбудсмена соперницей Митяниной была сотрудница аппарата ЗакСа Юлия Шик. Голоса распределились в пропорции 26 к 11.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.