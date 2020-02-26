"Моей любви хватит не только на всех петербургских детей"

У Петербурга новый уполномоченный по правам ребенка. Им стала вице-губернатор Анна Митянина. Депутаты городского парламента выбрали детского омбудсмена на последнем зимнем заседании, 26 февраля. Победа досталась в борьбе - после первого тура Митянина уступала сотруднице аппарата ЗакСа Юлии Шик.

Хотя на должность регионального уполномоченного по правам ребенка претендовали четыре кандидатки, особое внимание привлекли две. Главным фаворитом считалась представленная губернатором Александром Бегловым его заместитель по социальным вопросам Анна Митянина. По слухам, в городской администрации хотели освободить место вице-губернатора, а для этого отправить на новую почетную работу занимавшую должность с февраля 2017 года Митянину.

Педагог Ирина Аристова и правозащитница Екатерина Лебедева, выдвинутые депутатами следом, при всех своих личных качествах, вряд ли могли составить конкуренцию чиновнице. Гораздо больше вопросов возникло к четвертой кандидатуре. Единоросс Елена Киселева предложила выбрать детским омбудсменом специалиста 1-й категории управления документационного обеспечения Заксобрания Юлию Шик, известную двухлетней борьбой за право воссоединиться с двумя своими сыновьями, которых после развода удерживал у себя ее бывший супруг. В борьбе участвовал спикер Заксобрания Вячеслава Макарова, не раз восторженно отзывавшийся о своей подчиненной и инициировавший многочисленные обращения во всевозможные инстанции по мотивам истории Шик. Можно только догадываться, что стояло за выдвижением сотрудницы аппарата ЗакСа - желание Макарова показать свою силу Смольному или реверанс в сторону своей сотрудницы, - но в первом туре она победила вице-губернатора Митянину.

Выборы регионального уполномоченного по правам ребенка проходят в два этапа. Сначала депутаты Заксобрания голосуют за или против каждого представленного кандидата, а затем выбирают из двух финалистов.

В первом туре в поддержку Шик проголосовали 33 депутата, кандидатура заместительницы Беглова устроила 28 парламентариев, Лебедеву поддержали 10 человек, а Аристову только двое. Последняя на заседание Заксобрания не пришла. А вот Лебедева, представленная фракцией ЛДПР, выступила ярко. Будучи экс-депутатом МО “Литейный округ”, она отметила, что хотела бы передать полномочия органов опеки и попечительства с муниципального уровня на районный. Кроме того, заявила, что намерена заняться вопросом предоставления жилья детям-сиротам. Отвечая на вопросы депутатов, Лебедева подчеркнула, что выступает за традиционную семью и традиционные ценности.

Митянина во время своего выступления назвала три основных направления, которыми хотела бы заниматься в случае избрания на новую должность. Это вопросы здоровья, равных возможностей и безопасности. Она заявила, что количество правонарушений в отношении несовершеннолетних растет, а дети все чаще гибнут от наркотиков.

- Сегодня заказать на "Гидре" и взять в закладке наркотик стало так же просто, как купить колу в супермаркете, - подчеркнула Митянина.

Она отметила важность информационной безопасности и заверила, депутатов, что у нее есть план действий по защите детей от “виртуального обмана”.

Перед тем как уступить трибуну следующей кандидатке, Митяниной пришлось вступить в словесную баталию с беспартийным депутатом Максимом Резником. Парламентарий попросил чиновницу высказать свое отношение к резонансному делу “Сети” (организация признана террористической и запрещена в России), напомнив, что предыдущий детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова критиковала “закон Димы Яковлева”. На поставленный вопрос Митянина отвечать не стала, а вместо этого процитировала выдержку из интервью Резника, в которой политик говорил о ней, что “человек с льдинкой в сердце не может претендовать на замещение такой должности”.

- Что касается моих личных качеств, которые вас тревожат, то я думаю, что такое мнение сложилось только потому, уважаемый Максим Львович, что за три года работы вы ни разу не обратились ко мне ни по одному вопросу, связанному с отведенной мне сферой ответственности. Поэтому у вас не сложилось обо мне впечатление как о человеке. Если бы вы познакомились со мной поближе, вы бы придерживались другого мнения и поверили, что моей любви хватит не только на всех петербургских детей, но даже на вас, - заявила чиновница.

Выступление Шик было самым лаконичным. Из всех кандидатов только ее одну Вячеслав Макаров не прерывал вопросом “Сколько вам еще нужно времени?” Свою речь перед депутатами сотрудница аппарата ЗакСа начала с приветствия “Добрый вечер!” На часах на тот момент было 12:30 дня.

Претендентка рассказала об истории борьбы за своих детей и организованном ей общественном движении в защиту матерей.

- Сейчас я поняла, что в нашем законодательстве есть пробелы. Я неоднократно участвовала в круглых столах в защиту прав детей, матерей, о семейном насилии, семейном киднеппинге, а также участвовала в создании законопроекта об уголовном ответственности за хищение ребенка одним из родителей, - сообщила Шик.

Хотя вопросов к последней докладчице было немного, она получила больше всего голосов и прошла во второй тур вместе с Митяниной. 45 присутствовавшим парламентариям раздали бюллетени с фамилиями финалистов. Оказалось, что за несколько минут настроения в Заксобрании поменялись. Во втором туре 26 депутатов выбрали Митянину, 11 - Шик. 7 бюллетеней признали недействительными, один народный избранник вообще не проголосовал.

Резник еще до оглашения результатов голосования выложил в личном Telegram-канале фото своего бюллетеня. Он не стал ставить галочки напротив предложенных кандидатов, а написал внизу от руки “Агапитова!”

О своем решении испортить бюллетень во втором туре ЗАКС.Ру рассказал и депутат Амосов.

- Я считаю, что люди, которые являются омбудсменами, не должны представлять ту же политическую силу, что и правительство города. Когда утверждается человек, которого представил губернатор и который с ним работал, в этом есть что-то ненормальное. Это должен быть человек не из их команды. При всем моем уважении к Митяниной, я не представляю, как она будет спорить с Бегловым, а это нужно будет делать время от времени, - отметил Амосов.

Александр Рассудов из КПРФ с логикой своего коллеги не согласился и поддержал Митянину. По мнению представителя фракции компартии, чуть больше года совместной работы с губернатором Бегловым - несерьезный срок. Он ожидает, что заместительница главы города в новой должности будет действовать независимо.

- У нее есть системное мышление, человек понимает свою работу, - добавил депутат.

Вячеслав Макаров выборы детского омбудсмена прокомментировал еще до оглашения окончательных результатов голосования, во время своего традиционного брифинга в перерыве заседания. Он долго рассуждал о традиционных ценностях, киднеппинге и вопросе материнства и детства, назвав при этом фамилию только одного кандидата - Шик. Ранее, в ходе пленарного заседания он назвал ее “мужественным человеком” и “примером для всей России”.

После подведения итогов голосования и принятия новым детским омбудсменом присяги одним из первых ее поздравил лидер парламентской фракции “Яблоко” Борис Вишневский. Депутат догнал Митянину на полпути к выходу и успел обменяться с ней несколькими фразами. На выходе чиновницу ждали журналисты. Вопросы касались ближайших планов. Стоя перед телекамерами, Митянина, процитировала Владимира Путина:

- На встрече с уполномоченными по правам человека он дал оценку уполномоченным. Мне кажется, этот принцип “работать бесстрашно, настойчиво и с результатом”, он приемлем и для работы уполномоченного по правам ребенка. Туда, куда не доходит власть, должен дойти уполномоченный.

Она сообщила, что в первую очередь намерена установить рабочие контакты с действующим аппаратам уполномоченного по правам ребенка в Петербурге и заняться вопросом детской безопасности и профилактики наркомании. Ответив на все вопросы, без пяти минут бывший заместитель губернатора сказала журналистам:

- Спасибо вам за поддержку! Я вас очень всех люблю.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.