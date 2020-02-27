Милонов предлагает отрывать головы торговцам снюсами

Обсуждаемую в последние недели в законодательных органах разного уровня проблему продажи снюсов решить наиболее жестоким образом считает правильным петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов. В ближайшее время вместе с коллегами он должен проголосовать за форму наказания для торговцев никотиносодержащими смесями, и экономических мер в виде штрафов ему недостаточно.

"Голову оторвать - это лучшая санкция. Наказание рублем — слишком легкое. Поскольку никотин может нанести непоправимый вред здоровью, торговля им должна расцениваться как попытка нанести тяжкий вред здоровью, и санкция должна быть соответствующей — заключение лет на восемь", - цитирует политика издание "Вечерняя Москва".

Допускает христианин Милонов и альтернативную форму жестокости по отношению к продавцам вредных для детей, с его точки зрения, продукции: "посмотреть и заставить все эти фрукты сожрать, пусть даже и помер бы — не жалко".

Отметим, что в Петербурге этот вид никотиновой продукции запретили к продаже во второй половине февраля.

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