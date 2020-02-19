18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:16

Петербургские депутаты окончательно запретили снюс для подростков

фото ЗакС политика Петербургские депутаты окончательно запретили снюс для подростков

Законодательное собрание Петербурга на заседании 19 февраля приняло в третьем чтении проект закона о запрете продажи бестабачной никотиновой продукции (снюса) несовершеннолетним. Документ ушел на подписание губернатору Александру Беглову.

Инициаторами законопроекта выступила фракция «Единая Россия». Ранее ее представители активно спорили с депутатами от «Справедливой России», которые предлагают полностью запретить эту продукцию в регионе. Единороссы уверяют, что у региональных депутатов нет на это полномочий.

Напомним, проект федерального закона о запрете продажи никотиносодержащий продукции также находится на рассмотрении Госдумы.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10:18 Петербургский ЗакС принял в третьем чтении закон о балконах

18 февраля, 20:49 ЛФП просит депутатов ЗакСа заняться своими обязанностями в ответ на их обращение к Мишустину

17 февраля, 18:41  «Время» потребовало у Макарова улучшить качество видеотрансляций заседаний

14 февраля, 11:37 Глава петербургского МВД Плугин выступит на ближайшем заседании ЗакСа

14 февраля, 10:48 День начала работы ледовой Дороги жизни может стать региональной памятной датой

14 февраля, 10:46 Контейнеры для раздельного сбора мусора в Петербурге могут признать объектами благоустройства

14 февраля, 10:44 Петербургским ветеранам предложили сделать льготы по вывозу мусора

13 февраля, 20:24 Новая реставрация: Спасение витражей или создание дворянских гнезд?

13 февраля, 16:19 Депутат Иванова предложила защитить от застройки ряд знаковых зеленых территорий

13 февраля, 13:28 Организация «Раздельный сбор» недовольна новыми штрафами от депутата Тетердинко


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
10:18 Петербургский ЗакС принял в третьем чтении закон о балконах

10:16 Петербургские депутаты окончательно запретили снюс для подростков

9:51 Депутат Госдумы Баталина перейдет на работу в правительство

9:26 На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин по коронавирусу

18 февраля, 20:57 Мишустин запретил въезд в Россию гражданам Китая

18 февраля, 20:49 ЛФП просит депутатов ЗакСа заняться своими обязанностями в ответ на их обращение к Мишустину

18 февраля, 20:18 Заявители марша Немцова в Петербурге настаивают на формате демонстрации

18 февраля, 19:46 Путин отправил своего помощника Суркова в отставку

18 февраля, 19:28 Фигуранта "московского дела" Баршая приговорили к условному сроку

18 февраля, 19:09 Муниципал: Красный мегафон

18 февраля, 19:08 Союз журналистов Петербурга требует от Генпрокуратуры опротестовать приговор по делу "Сети"*

18 февраля, 18:49 КГИОП просят включить Шлиссельбургский тракт в перечень памятников культуры

18 февраля, 18:30 Хинштейн об угрожавшем журналисту в Астрахани единороссе: Подобным людям не место в "Единой России"

18 февраля, 18:25 В Туле прокуратура по просьбе центра "Э" проверит поддержавший бойкот по делу "Сети" книжный

18 февраля, 18:05 Кириллов представил нового главу комитета по физкультуре Шантыря коллективу

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru