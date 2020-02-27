Радзиховский: ЕР может существовать только в компании нынешних системных партий

Политолог Леонид Радзиховский, считая аксиомой тезис о необходимости ребрендинга для "Единой России", в своих размышлениях подчеркнул сложность положения партии власти. Одновременно нуждаясь в обновлении и перетасовке главных кадров, она столь же сильно нуждается в сохранении статус-кво на отечественной политической "поляне". Любое нарушение баланса сил во внутренней политике, считает эксперт, для единороссов может быть гибельным развитием событий.

"ЕР может существовать только в компании ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России». В этой компании «Единая Россия» обречена на победу, потому что больше никого нет. То есть за отсутствием соперников победа присуждается ЕР. Таким образом, главная проблема «Единой России» не в ней, так как в ней ничего нет, она пустая абсолютно. Поэтому важно сохранить ситуацию полного безрыбья", - пишет он в колонке для "Собеседника".

Другой способ удержаться, по его мнению, это "подпускать всяких фриков", что отчасти сегодня и происходит, однако с последними перебарщивать тоже не совсем солидно для партии предполагаемого большинства.

Что касается статуса формального лидера единороссов Дмитрия Медведева, то, категорично заявляет Радзиховский, его роль "равна нулю".