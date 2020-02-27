18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

27 февраля, 20:00

Сотрудник комитета по вопросам законности заявил об угрозах от сторонников Навального

фото ЗакС политика Сотрудник комитета по вопросам законности заявил об угрозах от сторонников Навального

Представитель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга в суде Андрей Воробьев заявил, что сторонники Алексея Навального угрожают ему физической расправой. Об этом он рассказал на заседании Санкт-Петербургского городского суда 27 февраля во время рассмотрения апелляции по отказу ведомства в проведении марша памяти Бориса Немцова.

Иск подал со-организатор акции Павел Чупрунов. Воробьев выступил против ведения истцом видеозаписи заседания в городском суде. По его словам, ему стали поступать угрозы, после того, как Чупрунов выложил запись с заседания по делу  в районном суде.

- Он снимал меня полностью крупным планом и так далее. Выложил это все, распространил эту информацию тут же в онлайн, весь процесс в интернете. После этого мне стали от подельников, сторонников Навального поступать угрозы уже сегодня в связи с произведенной видеосъемкой, - заявил Воробьев. 

Как именно ему поступают угрозы сотрудник комитета не уточнил. Он добавил, что после заседания намерен написать заявление в полицию. 

Смольнинский районный суд 25 февраля решил, что комитет отказал в проведении марша на законных основаниях. Городской суд вынес такое же решение 27 февраля. При этом, 27 февраля депутат Законодательного собрания Борис Вишневский сообщил, что акцию все же согласовали. Она пройдет 29 февраля. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
27 февраля, 20:55 Шендерович: "Путинизм" был для Немцова личным оскорблением

27 февраля, 20:42 Шульман объяснила, зачем Путину понадобилось ежедневно выпускать видеоинтервью

27 февраля, 20:01 У Соловецкого камня петербуржцы вспоминают Бориса Немцова

27 февраля, 20:00 Сотрудник комитета по вопросам законности заявил об угрозах от сторонников Навального

27 февраля, 19:43 Ройзман решил бойкотировать голосование за поправки в Конституцию

27 февраля, 19:21 Невзоров сравнил вхождение Шнурова в политику с "нырянием в сортир"

27 февраля, 19:20 Защита поправок против защиты Конституции

27 февраля, 18:54 Активисты оспаривают в суде запрет акции в защиту медсанчасти на Одоевского

27 февраля, 18:47 Коронавирус "подхватила" высокопоставленная чиновница - вице-президент Ирана

27 февраля, 18:31 Налоговики заблокировали счет российского офиса Google

27 февраля, 18:11 Площади у посольства РФ в Праге официально присвоили имя Немцова

27 февраля, 17:44 Чиновники Ленобласти провели зарядку под музыку в здании правительства

27 февраля, 17:40 У Смольного пикетировали дольщики ЖК "Новая Каменка"

27 февраля, 17:19 Радзиховский: ЕР может существовать только в компании нынешних системных партий

27 февраля, 17:06 Мать осужденного фигуранта дела "Сети" намерена выяснить, кто заразил её сына туберкулезом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru