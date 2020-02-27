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27 февраля, 20:55

Шендерович: "Путинизм" был для Немцова личным оскорблением

фото ЗакС политика Шендерович: "Путинизм" был для Немцова личным оскорблением

В пятую годовщину со дня убийства Бориса Немцова друг политика, публицист и писатель Виктор Шендерович вспомнил о человеческих и профессиональных качествах погибшего, попутно выразив уверенность, что в Кремле строго-настрого блокируют продвижение расследования убийства. Таким образом, убежден аналитик, президент Владимир Путин показал силовикам, что запрещает им "скушать" главу Чечни Рамзана Кадырова, к фигуре которого, по мнению Шендеровича, прямо или косвенно ведут следы преступления. Вспомнил он также и отношение покойного к действующему до сих пор президенту.

"Борис Немцов, Боря Немцов был уникальным человеком. Он верил в то, что говорил. Он был искренним, он действительно хотел добра для России. Для него та беда, в которую попала Россия с Путиным была личным оскорблением. Путин был личным оскорблением, Путин во главе России и путинизм в России был личным для него оскорблением", - подчеркнул политический обозреватель на "Эхе Москвы".

В картине мира гостя радиостанции во многом Путин и Немцов, в разные годы бывшие "любимчиками" первого российского президента, являли собой антиподы. Контраст для него настолько разительный, что гипотетическая "Россия Немцова" по прошествии 20 лет при Путине видится Шендеровичу некоей утопией, шанс на которую безнадежно потерян.

"Когда мы с ним разговаривали, то интонация его ничем не отличалась от того, как он разговаривал при включенных камерах. У него не было симптоматики политической: это паблик, это не паблик. <...> Вот два изображения, вот Немцов и вот Путин. Вот каким могло быть лицо России – обаятельным, сильным, молодым, честным. И вот это — что вместо него. Вот что имеем", - с досадой резюмировал критик действующей власти.

Сегодня, 27 февраля, в пятую годовщину убийства петербуржцы вспоминали об оппозиционном политике у Соловецкого камня.

Напомним, что исполнители преступления, уроженцы Чечни, отбывают длительные сроки. Ни организаторы, ни заказчики не найдены до сих пор.

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