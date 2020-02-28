Шнуров продолжает расстраивать Навального

Политик Алексей Навальный, со скепсисом воспринявший вступление музыканта и шоумена Сергея Шнурова 20 февраля в Партию роста, укрепился в своем отношении к этому поступку. Поводом послужила поездка Шнурова в Челябинск в компании бизнес-омбудсмена Бориса Титова (лидера партии), где они полемизировали с недовольными местными жителями и не слишком успешно убеждали их в преимуществах строительства нового горнообогатительного комбината.

"Вместо того, чтобы остаться в трусах и с гитарой, он надел на себя пиджак, водолазку, квадратные очки политика, ездит по городам и помогает этому кошмарному убожищу, которое называется бизнесмен Титов. Заниматься этой унылой позорной дрянью, сидеть с этим Титовым, говорить "дайте нам фактуру, мы рассмотрим", поддакивать... То, что сейчас делает Сергей Шнуров, это такой отврат, другим словом не назовешь", - резко высказался оппозиционер в авторской YouTube-программе.

При этом Навальный готов протянуть руку помощи и попробовать "спасти" фронтмена "Ленинграда" - в случае, если того заставляют делать какие-то неприятные вещи. Для этого лидеру ФБК нужно, чтобы новоявленный политический деятель "подмигнул" или "зашифрованно написал в Instagram".

Ожидается, что Шнуров возглавит список Партии роста на выборах в Государственную думу осенью 2021 года.