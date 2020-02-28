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12:25

Ответ Смольного по транспортной реформе подтвердил худшие опасения Дмитриевой

фото ЗакС политика Ответ Смольного по транспортной реформе подтвердил худшие опасения Дмитриевой

Депутат петербургского парламента Оксана Дмитриева получила официальный ответ от главы комитета по транспорту Максима Соколова на свой запрос относительно важных деталей готовящейся транспортной реформы. Прочитанное ее не удовлетворило: "худшие опасения подтвердились". По мнению лидера Партии роста в Петербурге, детальных ответов по существу ей добиться не удалось.

"Был задан вопрос о том, как будет компенсировано снижение плотности по каждому маршруту – нет ответа. Как и на вопрос о предполагаемой плотности остановочных павильонов. Очевидно, что снижение плотности маршрутной сети повлечет за собой и сокращение числа остановок. <...> Мы просили предоставить все данные по районам, в разрезе муниципальных образований — а получили информацию в среднем по городу", - выразила недовольство качеством коммуникации законотворец.

С учетом того, что реформа, предположительно, отнимет у бюджета 100 млрд рублей, Дмитриева находит неправильной ситуацию, при которой смысл преобразований не до конца ясен, а то, что ясно, скорее усугубит имеющиеся проблемы. Ожидается, что депутат встретится в ближайшее время с Соколовым лично.


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