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12:55

Инвестор частной трамвайной линии на юге Петербурга определился с ее названием

фото ЗакС политика Инвестор частной трамвайной линии на юге Петербурга определился с ее названием

Новая частная линия трамвая, которая свяжет Купчино и Пушкинский район, получит название "Славянка", передает ТАСС со ссылкой на компанию-инвестора "Балтнедвижсервис". Отмечается, что в конкурсе на лучшее название участвовали более 500 человек.

На линии, которая пройдет через Шушары к Славянке, будут задействованы 22 трамвая. С их поставщиком инвестор определится в апреле.

В строительство объекта длиной около 21 км будет вложено не менее 25,9 млрд рублей. Первый этап - от Балканской площади до Новгородского проспекта - построят за два года. Планировка всей линии с конечной остановкой в Славянке должна быть завершена в августе следующего года.

На сегодняшний день в городе действует один частный трамвай - "Чижик", курсирующий в Красногвардейском районе.

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