Новосибирская Росгвардия закупает для служебных авто наклейки "На Берлин!"

Управление Росгвардии по Новосибирской области разместила на сайте госзаказа закупку, в состав которой в качестве "аксессуаров" вошли наклейки для служебных автомобилей. "Открытые медиа" обратили внимание на набор наклеек с надписью "На Берлин!", ставших популярными в разгар присоединения Крыма и начала войны на юго-востоке Украины в 2014 году. Аукцион проводится "в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения"

Согласно условиям документации, одна такая наклейка не может стоить дороже 436 рублей. Общая сумма контракта на техобслуживание - 800 тысяч рублей.

Сотрудник силового ведомства, ответственный за госзаказ, пообещал изданию разобраться в ситуации.

Ранее в феврале стало известно о специфической госзакупке, совершаемой охраной Минэнерго: заказчикам понадобились наклейки с надписью "Обама ЧМО".