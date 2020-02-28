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28 февраля, 17:46

Глава МО "Сенной округ" агитирует коллег из других МО против велодорожек

фото ЗакС политика Глава МО "Сенной округ" агитирует коллег из других МО против велодорожек

Глава муниципалитета "Сенной округ" Наталия Астахова, последовательно выступающая против сохранения велодорожек в историческом центре - в частности, на набережной реки Фонтанки - продолжает настаивать на своей позиции. Коллегам из других округов она пишет официальные письма, в котором приводит аргументы в пользу отказа от велодорожек. Текст письма сопровождается данными некоего мониторинга востребованности велодорожки на Фонтанке, а также заключением кафедры "Техносферная и экологическая безопасность" ПГУПС (университета путей сообщения). Скан трехстраничного документа опубликовал у себя в Facebook муниципальный депутат МО «Смольнинское» Никита Юферев.

"Госпожа Астахова продолжает крестовый поход против велополосы на Фонтанке. Рассылает письма по муниципальным Советам с "аналитикой" против велополосы. Госпожа Астахова не права - городу нужно больше велополос, красивых и безопасных", - оценил он имеющийся идеологический спор.

28 января чиновники КРТИ, встречаясь со сторонниками и противниками велодорожек, среди которых в том числе была Астахова, приняли решение не в ее пользу и отказались ликвидировать выделенную полосу на Фонтанке.


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