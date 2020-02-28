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28 февраля, 18:22

Яшин: Путину надоели вопросы о расследовании убийства Немцова

фото ЗакС политика Яшин: Путину надоели вопросы о расследовании убийства Немцова

Политик Илья Яшин, бывший ближайшим сподвижником убитого ровно пять лет назад Бориса Немцова, истолковал неоднозначное событие, случившееся накануне, в годовщину убийства. Речь идет о награждении президентом сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева, чей племянник Руслан фигурировал в уголовном деле об убийстве и которого безуспешно пытались в 2015 году допросить силовики.

Для Яшина награждение Геремеева, не внесшего за пять лет ни одного законопроекта, медалью за активную законотворческую деятельность есть демонстративный, вызывающий жест, проявление своеобразного черного юмора со стороны Владимира Путина: "ему свойственна подобная извращенная эстетика".

"Почему именно вчера? Да потому что Путину надоели вопросы про расследование убийства Немцова. Чего пристали? Не понимаете, что не будут больше никого искать? Тупые совсем? Надо все разжевывать? Ну вот вам, раз такие непонятливые. Нечего тут расследовать: я понимаю, кто отправил Немцова на тот свет", - написал лидер "Солидарности" у себя в Facebook.

В его понимании, наградой в день убийства Путин продемонстрировал влиятельным чеченским кланам и российскому обществу в целом "охранную грамоту".

Напомним, что исполнители громкого преступления получили длительные сроки заключения, а организаторы и заказчики не найдены и не названы до сих пор. Друзья и родственники погибшего политика в основной своей массе склонны полагать, что следствие не ведется и не может быть проведено, пока Путин находится у власти. Накануне, 27 февраля, петербуржцы вспоминали Немцова у Соловецкого камня.

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