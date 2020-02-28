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28 февраля, 18:31

Власти Москвы депортируют иностранцев, нарушивших карантин по коронавирусу

фото ЗакС политика Власти Москвы депортируют иностранцев, нарушивших карантин по коронавирусу

В гостиницах, общежитиях и квартирах Москвы в ходе рейдов были выявлены 88 человек, нарушившие режим карантина по коронавирусу после возвращения из Китая, передает агентство «Москва».

По словам заместителя мэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, подобные обходы проходят ежедневно, наблюдают как за гражданами Китая, так и за россиянами и иностранцами, прибывшими оттуда.

«Во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, иностранные граждане в их числе подлежат депортации», - сообщила она.

Ранее стало известно, что коронавирус нашли у россиянина в Азербайджане.

Эпидемия началась в конце декабря 2019 года в Китае, где он недуга умерло почти три тысячи человек. Второе место по смертельным случаям занимает Иран, где умерло несколько сотен. Известно также о заболевших в Европе. В связи с опасностью смертоносной болезни Россия закрыла дальневосточную границу и транспортное сообщение с несколькими азиатскими странами.

 

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