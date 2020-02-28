ГПМ "Исаакиевский собор" не видит смысла передавать РПЦ ризницу Спаса на Крови

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» не намерен передавать часовню-ризницу при Спасе на Крови Русской православной церкви, передает «Петербургский дневник».

По словам представителей пресс-службы, в ГМП считают нецелесообразным ее передачу.

«Она используется как музейный объект. В ней проходят выставки, в том числе религиозного характера. Мы в курсе, что в Смольном по этому вопросу планируется провести рабочее совещание, но не более», - пояснили в музее.

О просьбе митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия передать ризницу РПЦ стало известно 28 февраля. Этот вопрос планируется обсудить на заседании комитета имущественных отношений 5 марта.