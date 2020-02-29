Бывшую замглавы Калининского района заключили под стражу Подозреваемая в получении взятки бывшая заместительница главы Калининского района Елена Кочкина по решению суда отправилась в следственный изолятор как минимум до 4 апреля, передает объединенная пресс-служба судов. Женщину задержали 25 февраля. Ей инкриминируется получение взятки от предпринимателя в размере 7,5 млн рублей, данной за покровительство. Отметим, что в феврале у здания администрации Калининского района, еще до задержания Кочкиной, проводились одиночные пикеты, на которых граждане выражали протест против предполагаемой коррупции, царящей в этой самой администрации. В качестве главного примера приводилась застройка Муринского парка. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен